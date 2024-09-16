Их на встрече с населением в Федоровке 13 сентября перечислил аким региона Кумар АКСАКАЛОВ. Он отвечал на вопрос жителя района Тлектеса Аубакирова: «Заводы строите, а кто на них работать будет?»

Аким рассказывал федоровчанам о крупных инвестиционных проектах, которые в ближайшие несколько лет будут реализованы в Костанае, Рудном: сталелитейное производство, автозавод, комплекс по глубокой переработке зерна.

Аубакиров, который практически единственный задавал на встрече вопросы, спросил о кадрах для этих предприятий и предложил ввести в школах «инженерно-технические кружки», чтобы дети были более подготовленными к выбору профессии.

Руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА ответила, что кружки технического направления в школах и сейчас имеются.

- Вопрос о подготовке кадров правильно ставите, - сказал Кумар Аксакалов. - Сегодня в колледжах существенно увеличен набор на инженерно-технические специальности. Со следующего года начнем индустриальные экскурсии по нашим предприятиям. В течение всего лета раз в неделю желающие смогут приехать, зайти на территорию, увидеть, что все эти заводы работают, посмотреть, какую продукцию они выпускают.... Заводы сейчас активно контактируют с колледжами. И создают условия, чтобы молодежь к ним шла. Реализуем программу по обеспечению жильем ребят, которые идут работать на такие предприятия. Мы уже заключили договор с «Отбасы банком», компанией ERG. То есть, в приобретение жилья вкладывают банк, предприятие и областной бюджет. Такая же работа будет с чугунолитейным заводом, который запустился. И с автозаводом KIA будет подобное соглашение. Главное - работники должны знать, что такая программа существует и они могут за нее зацепиться.

Фото Галины КАТКОВОЙ