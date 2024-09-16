Женщина по неосторожности упала в прикрытый досками колодец водоканала и чудом осталась жива. По информации пресс-службы ДП Костанайской области, спасти ее помог участковый инспектор полиции местного управления Нурлыбек КАРИН, который объезжал свой административный участок и прибыл на место, получив сообщение о несчастном случае.

К этому времени рядом с люком собралось 5 человек, которые пытались вызволить женщину. Она стояла по пояс в воде в 4-метровом колодце. Полицейский, оценив ситуацию, приступил к действиям.

- Я взял спасательный трос, который был в служебном авто, и бросил его в люк. Попросил женщину обвязать его вокруг груди, - рассказывает участковый. - Она кричала от боли, но все же ей удалось сделать это. Медленно смогли вытянуть ее наружу.

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На помощь подоспели патрульные полицейские Руслан Капсаматов и Мурат Жамалиев. Они посадили женщину в служебный транспорт и отвезли до городской больницы.

Уже в больнице местная жительница рассказала, что живет в доме рядом с этим колодцем.

- Вместе с зятем мы вышли из дома и пошли по домашним делам. Я не заметила под ногами люк, который был накрыт деревянными досками, - с ужасом вспоминает аркалыкчанка. - Мой родственник обошел его, а я наступила на доски и упала вниз.

В результате падения женщина сломала несколько ребер.

О небезопасном колодце водоканала полицейские сообщили в местный акимат.

Фото и видео предоставлены пресс-службой ДП Костанайской области