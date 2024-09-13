Базы данных очередников на получение жилья передадут в "Отбасы банк". Об этом сообщил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунусбеков. Законопроект по вопросам реформирования жилищной политики уже находится на рассмотрении Сената, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Выступая на брифинге СЦК, Жунусбеков сообщил, что в законопроекте по вопросам реформирования жилищной политики поддержаны поправки в части предоставления права приватизации ранее выданного арендного жилья без права выкупа для социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, как сообщается, депутаты предложили предоставить первоочередное право на получение жилья восьми категориям граждан.

"В рамках законопроекта "Отбасы банк" будет преобразован в Национальный институт развития. Его основной задачей будет являться развитие жилищных отношений по обеспечению жильем граждан республики. Текущая база очередников из акиматов будет передана в "Отбасы банк", централизованно осуществляющий учет, постановку и распределение жилья. Обеспечение жильем очередников через приобретение и строительство остается за акиматами. Распределение жилья будет происходить в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов", - сказал Бакытжан Жунусбеков.

Ранее сообщалось, что "Отбасы банк" будет преобразован в Национальный институт развития с сохранением функций банка второго уровня. Такие изменения грядут в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики".