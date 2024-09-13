Рабочий визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область прошел без участия местных журналистов. Правильно ли это? Да. Это обычная рабочая поездка главного чиновника страны.

Да. Пора привыкать, что в «Слышащем Казахстане» такие порядки.

Нет. Это ограничение права костанайцев на важную для них информацию.

Нет. Журналисты могли задать вопросы, интересующие жителей региона.

