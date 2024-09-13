От субботы до субботы - Где будут отключать свет в Костанае с 14-го по 21 сентября
План работ Костанайской Горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов распространила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт»). Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
КТП-161а (работы на ВЛ)
с 16 по 21 сентября 10:00 до 18:00
АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.
Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 69-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.
КТП-347 (работы на ВЛ)
с 16 по 21 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23, ул. Валиханова 2-18, ул. Байтурсынова 230-260.
ТП-113 (работы на ВЛ)
с 16 по 21 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Рабочая 3-12, ул. Набережная 134-178, 143/1-143/12, 165/1-165/17, ул. Сьянова 178-192,192/1,ул. Шипина 1/1,1-36,2/1, пр. Назарбаева 1-23, ул. Каирбекова 194-202.
Светофор: ул. Каирбекова –пр. Н.Назарбаева
КТП-703 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)
14 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Парковая 1-35,35/1, ул. Тепличная 1-16.
КТП-85 (работы на ВЛ)
14 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Тобольская 107/1-107/31, 109-206, ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10, ул. Кр. Партизан 54-71,71а, ул. Наримановская 1-27,27а, 21/11-21/12, 23/1-23/10, ул. 8 Марта 64-108, 71/1-71/7, ул. Дачная 1-38, ул. Тобольская 65-134.
РП - 6 (работы на ПС)
16 и 17 сентября 10:00 до 19:00
Школа № 19, детский сад № 27, ТОО «Алла», автомойка, магазин «Меркурий», аптека «Фармаком», стоматология, парикмахерская «Твой Стиль»,.
Спальный сектор: ул. Волынова 13,14, ул. Мирошниченко 3а, 3, ул. Кочубея 1, ул. Ворошилова 62,64.
Светофор: ул. Маяковского – ул. Волынова
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.