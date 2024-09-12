В 2025 году в Казахстане будут увеличены размеры пенсионных выплат. Подробности рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, в соответствии со 197-й статьей Социального кодекса ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Кроме того, согласно концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года для поддержания размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на 2%.

Согласно проекту закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", с 1 января 2025 года пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируется повысить на 8,5 процента; размеры базовой пенсии будут повышены в связи с изменением величины прожиточного минимума.

В свою очередь, пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) ежегодно индексируются на 5%.

"После повышения в 2025 году минимальный размер пенсий составит 95 131 тенге (с учетом базовой пенсии в 32 360 тенге), максимальный – 213 046 тенге (с учетом базовой пенсии в 50 851 тенге)", - сообщили в министерстве.

Там также уточнили, что грядущее повышение коснется всех 2,4 миллиона пенсионеров.

"В рамках проекта республиканского бюджета на 2025-2027 годы на выплаты пенсий в 2025 году предусмотрено 4 231,3 миллиарда тенге, в том числе на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет – 2 867,7 миллиарда тенге, базовой пенсии – 1 363,6 миллиарда тенге", - добавили в министерстве.

Ранее сообщали о том, что в Казахстане утвердили новые правила пенсионных выплат. Данные правила устанавливают порядок получения пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Для получения выплат необходимо подать заявление и предоставить документы, такие как удостоверение личности и сведения о банковском счете. Заявление можно подать лично, через интернет или почтой, при этом каждый способ подачи имеет свои требования по оформлению документов.