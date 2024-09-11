Столкновение трех автомобилей на Корейском мосту произошло сегодня, 11 сентября, около 9 часов утра. Подробности сообщила пресс-служба ДП Костанайской области на своей странице в Телеграм.

По предварительной информации, 54- летний водитель КамАЗа с прицепом, не соблюдая дистанцию до впереди едущего транспорта, совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes-Benz , который по инерции столкнулся с автомобилем Ivecо. Все три транспорта двигались по направлению в Костанай.

"В результате происшествия пассажир Mercedes-Benz 1983 года рождения с различными травмами доставлен в больницу. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Подробности ДТП выясняются", - говорится в сообщении.

Затора на мосту сейчас нет.



В ведомстве призывают неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Фото пресс-службы ДП