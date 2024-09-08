Отключать свет в восьми районах Костаная будут на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 20 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в восьми районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 9 по 11 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12,41/1-41/11, ул. Плеханова 53-57.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 11 по 13 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Чернышевского 37-57, ул. Соколовская 29-74, 50/4-50/14, 58/1-58/16,24/5-24/13, ул. Плеханова 23-47, 29/1-29/3,31/4-34/6, ул. Рудненская 51-63.
КТП-161а (работы на ВЛ)
с 9 по 20 сентября 10:00 до 18:00
АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.
Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 69-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.
ТП-113 (работы на ВЛ)
с 9 по 14 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Рабочая 3-12, ул. Набережная 134-178, 165/1-165/17, ул. Сьянова 178-192,192/1,ул. Шипина 1/1,1-36,2/1.
КТП-46 (работы на ВЛ)
9 сентября 10:00 до 18:00
ИП Хопта по ул. Победы.
Частный сектор: ул. Байтурсынова 94-114, ул. Победы 93/2а,99/2.
ТП-47 (работы на ПС)
10 сентября 10:00 до 19:00
Спальный сектор: ул. Бородина 107
ТП-47 (работы на ПС)
11 сентября 10:00 до 19:00
магазин «Особа», стоматология, ИП Планета, ИП Агайдарова, ИП Ахметжанов, ИП Каленов, ИП Денисенко, ТОО «Тендер Консалдинг».
Спальный сектор: ул. Пушкина 175, пр. Тауельсиздик 166.
КТП-1 (Жана Кала) (работы на ПС)
12 сентября 10:00 до 19:00
магазин «Азия» по пр. Абая 111.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.