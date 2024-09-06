20 автомобилей предназначены для работы ветеринарных станций в Аркалыке и районах области. Как заверили ведущие торжественного мероприятия, транспорт соответствует нуждам современной работы ветеринаров.





- К концу года мы собираемся открыть 40 ветпунктов, - сказал на встрече с сотрудниками ветстанций аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - В нашей области свыше 1 млн га пастбищ, свыше 1 млн голов скота. Эти цифры мы должны увеличивать.

Он посмотрел на машины поближе и поговорил со специалистами из разных районов.

Руководитель Камыстинской ветстанции Дулат ЖУМАБАЕВ пояснил «НГ»:

- Для нас важны скорость, мобильность. У нас постоянно выезды в округа для осмотра и диагностики скота в частном секторе и ТОО. Благодаря новым машинам будем быстрее выезжать по округам, проводить диагностику скота.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА