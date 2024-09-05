Вице-министра по ЧС освободили от должности
5 сентября 2024, 20:45 | Государство
Бауыржан Сыздыков освобожден от должности вице-министра по ЧС, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото - gov.kz
- Постановлением правительства РК Сыздыков Бауыржан Мадиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям в связи с переходом на другую работу, - сообщили в пресс-службе правительства.
Сыздыков занимал этот пост с сентября 2023 года.
Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году. По первому образованию он врач гигиенист-эпидемиолог, по второму - специалист по гражданской защите, также у него есть степень магистра юриспруденции.
С 2001 года Сыздыков работал в органах ЧС. С декабря 2020 года по август 2023 года возглавлял комитет по гражданской обороне и воинским частям МЧС.
Напомним, накануне, 4 сентября, от должности освободили вице-министра здравоохранения Жандоса Буркитбаева.
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