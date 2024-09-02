В Казахстане началось международное мультииндикаторное кластерное обследование, сообщает сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

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Его основная цель – оценка состояния здоровья и благополучия женщин и детей, а также сбор надёжной информации по ключевым показателям их развития. Эти данные, отмечают в бюро, помогут более эффективно отслеживать их благополучие и принимать соответствующие меры.

Со 2 сентября по 29 ноября интервьюеры проведут опросы в городах и сёлах страны. Вопросники затронут разнообразные аспекты жизни и здоровья, включая санитарные условия, образование и другие важные показатели. Все анкеты согласованы с профильными государственными органами.

"Мы призываем домохозяйства, к которым обратятся наши интервьюеры, с пониманием отнестись к этому важному процессу. Участие в обследовании позволит собрать ценные данные, способствующие улучшению условий жизни и здоровья населения Казахстана", – сказал руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

Вопросники для мужчин и женщин включают темы занятости, обучения, брака и ментального здоровья. Для женщин предусмотрены вопросы о родовой и послеродовой помощи. Дети до пяти лет будут оцениваться по вопросам развития и дисциплинированности, дети в возрасте 5-17 лет – по темам детского труда.

Участие в обследовании добровольное, а собранная информация будет использоваться исключительно в статистических целях. Интервьюеры будут одеты в специальную форму и иметь бейджи со всеми контактными данными.





