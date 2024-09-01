Всего в Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов. Из них 7 начнут свою работу уже в сентябре 2024 года, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

иллюстративное фото с сайта IStock

- Это отражает стремление республики к интеграции в мировое образовательное пространство. В международных рейтингах университетов, таких как QS World University Rankings, представлено 21 казахстанское высшее учебное заведение, а в рейтинге Times Higher Education приняли участие 29 вузов, из которых 4 заняли высокие позиции. Подтверждением растущего международного сотрудничества в области образования служит реализация порядка 245 совместных обучающих и двудипломных программ. Кроме того, ежегодно выделяются средства на привлечение 200 ученых, что способствует развитию научно-исследовательской деятельности, - отмечается в информации.

По данным пресс-службы правительства, в рамках проекта Всемирного банка «Модернизация среднего образования» разработаны и внесены в соответствующий Реестр модель педагогического образования и 30 новых инновационных программ с участием 17 казахстанских вузов, Высшей школы образования Назарбаев Университета и 2 вузов Финляндии. В 2023 году данные образовательные программы прошли пилотирование, а с 1 сентября 2024 года планируется полное масштабирование в 49 вузах.

На сегодня 25 вузов страны оснащены предметными кабинетами методики преподавания физики, химии и биологии, соответствующих требованиям современной образовательной среды, а также 14 вузов – кабинетами инклюзивного образования. Для поддержки студентов с нарушениями зрения впервые были закуплены принтеры шрифта Брайля, которые позволяют выполнять письменные задания, презентации и проектные работы.

В этом году по поручению главы государства было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики.

С целью модернизации образования разработана модель цифровых университетов, которая в пилотном режиме будет внедрена на базе КазНИТУ им. К. Сатпаева и ВКТУ им. Д. Серикбаева. В рамках сотрудничества с крупными, в том числе международными компаниями, такими как Coursera, Huawei и Binance Kazakhstan, были заключены меморандумы о взаимопонимании. Это позволило создать на базе 35 вузов Академии Huawei ICT, где уже порядка 350 преподавателей из 22 вузов при поддержке Binance Kazakhstan прошли обучение блокчейн-технологиям.

Кроме того, около 102 курсов Coursera переведены на казахский и русский языки, а на 2024 год выделено 40 тыс. лицензий для казахстанских студентов из 93 вузов. Учащиеся получили доступ к более чем 20 тыс. онлайн-курсам и 4 200 курсам по искусственному интеллекту от ведущих университетов мира. Для вовлечения студентов в IT-проекты, такие как OpenSearch, и приобретения отраслевого опыта был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством науки и высшего образования и компанией Amazon.

В 2024 году 15 отечественных вузов внедряют курсы Google по искусственному интеллекту для 12 тыс. студентов в рамках программы Generative AI. Два вуза – КазНПУ им. Абая и АРУ им. Жубанова – примут участие в пилотном проекте Google for Education.

Для стратегического обеспечения кадрового потенциала запущен проект «Мамандығым – болашағым», который объединяет усилия вузов, акиматов и бизнес-структур для совместной работы над подготовкой специалистов, востребованных на рынке труда. Также введен интегрированный социальный средний балл успеваемости (GPA), который учитывает степень участия студентов в общественной жизни и волонтерской деятельности.