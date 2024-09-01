Первый звонок прозвучал в стенах Учреждения 38, в котором отбывает наказание 72 человека. В школе при Учреждении учеников оценивают по суммативной системе, после каждого раздела они сдают СОРы и СОЧи, как в обычных школах.

- Иван, один из многих, кто оказался здесь, долгое время переживал борьбу с самим собой, - сообщает пресс-секретарь Департамента уголовно-исправительной системы по Костанайской области Динара СУЛЕЙМЕНОВА. - Он потерял веру в свои способности и возможности, но мелодия звонка пробудила в нем искру надежды. "Каждый из нас имеет свою историю, полную боли и утрат, но теперь наши истории могут обрести новый смысл", – сказал он, оглядываясь на своих одноклассников. В его глазах появилась решимость, которую он не чувствовал давно.

- Отбывая наказание, вы всё равно имеете право на поулчение образования. Технического, среднеспециального образования, - обратился к заключённым на линейке Начальник ОВСПРСО ДУИС по Костанайской области Айдос РАМАЗАНОВ.

Полученные знания они смогут использовать на работах, направленных на выплачивание исков заключённых.

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по Костанайской области