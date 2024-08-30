Проект плана детальной планировки района, в границах улиц Пушкина-Железнодорожная-Победы-Летунова-Тауелсиздик, обсуждали 29 августа. В городской школе детского творчества собрались 65 человек.

Проект начали разрабатывать в феврале 2024 года по заказу двух строительных фирм - ИП Айткужинов и ТОО "РудныйСоколовСтрой". Представил новый ПДП его разработчик - директор ТОО "Жас Проект Констракшн" Евгений ПЕРФИЛЬЕВ:

- По генеральному плану на данной территории будут располагаться многоэтажные жилые дома. Там же указана этажность - это от шести и выше этажей. Также здесь предусмотрены социальные объекты, торговые точки. Мы при разработке сильно этажность не завышали, ограничившись домами в 6 и 9 этажей. Девятиэтажки будут располагаться вдоль улицы Победы и Бородина. Шестиэтажные дома построят вдоль второстепенных улиц. Акценты будут сделаны на нескольких 11-этажных зданиях.

На схеме, которую представило ТОО "Жас Проект Констракшн", есть и один 15-этажный дом, который должны построить на пересечении улиц Пушкина и Летунова. Генпланом также предусмотрен мини-детсад на 50 мест.

Сейчас же на месте будущих многоэтажек расположены частные дома. По словам Перфильева, в этом районе расположено 126 жилых зданий. Очевидно, что не все хотят передавать свои земли под новые многоэтажки.

Жительница Костаная Анна АБИКЕНОВА отметила, что вполне довольна своим домом.

- Я пришла посмотреть, что будет построено на месте моего дома, и что мне предложат в качестве альтернативы, - сказала Абикенова. - У меня пятеро несовершеннолетних детей, и мне есть от чего отказываться. Моим детям нужно объяснить - почему они в какой-то момент должны будут переехать отсюда. У нас в шаговой доступности садик, школа, поликлиника и моя работа. Это идеальное место для нас.

Руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА ответила, что никто не будет насильно выгонять владельцев участков с их земли.

- У вас будут гражданско-правовые отношения, - пояснила Курмангалиева. - То есть если вы договоритесь с застройщиком о продаже участка, то продадите дом. Если нет, то вы продолжите там жить.

Отвечая на вопросы жителей, Перфильев уточнил, новые шестиэтажные дома еще могут быть подключены к газовым трубам, а вот более высотные будут довольствоваться только электричеством. При этом частные дома ранее не могли провести к себе газ.

- Вы должны учесть возможности сетей, - отметила журналистка Евгения ЕРМАКОВА. - При строительстве домов, которые вы запланировали, потребуется ли переукладка этих сетей?

- В любом случае придется увеличивать мощность сетей, - ответил Перфильев. - Существующие сети скорее всего имеют какой-то процент износа. К тому же диаметр труб наверняка маленький.

Гулсара Курмангалиева подтвердила, что строительство домов остается под вопросом, так как строителям будет тяжело согласовать подключение домов к коммуникациям из-за отсутствия необходимых мощностей.

Остальные участники обсуждений спрашивали в основном о конкретных предложениях застройщиков. Они, в свою очередь, появятся только после утверждения ПДП. Пока же жителям остается только ждать пока в их дом не постучит представитель какой-нибудь компании.

Фото Георгия ГОВОРОВА