В Telegram появился бот, который выдает персональные данные казахстанцев из государственных информационных систем, включая ИИН, адреса, телефоны и сведения о членах семьи, сообщает КазТАГ со ссылкой на депутата мажилиса Мурата Абенова.

Фото со страницы Мурата Абенова в Facebook

«Бесконтрольные чиновники, проводящие цифровизацию в угоду интересов бизнеса – это нарушение прав граждан и предательство национальных интересов. Утечка данных граждан РК происходит непрерывно – все распродается оптом и в розницу. Прислали бот на Телеграмм Дурова, с которым близко дружит министр Жаслан Мадиев! Бот бесплатно раздает любому желающему все личные информации всех граждан Казахстана. Проект скорее всего управляется из РФ, так как там больше про российских граждан. В открытом доступе все данные из государственных информационных систем: про день рождения, ИИН, адрес проживания, телефоны. И так же про всех членов семьи, проживающих вместе. И еще какие квартиры покупал, на каких автомобилях ездил», - сообщил Абенов на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что провел проверку и вбил фамилии действующего и бывшего министра цифровизации – Багдада Мусина и Жаслана Мадиева.

«Для проверки вбили фамилии действующего и бывшего министра цифровизации – Багдада Мусина и Жаслана Мадиева. Вышли полные данные: номера сотовых телефонов, зарегистрированных в еGov, и данные на членов семьи. Не могу утверждать, что личные данные двух министров на 100% точные, ведь они сами с трибун заявляют, что все защищено, таких баз из государственных информационных систем в открытом доступе не существует. Но если хотят убедиться лично, могут сами скачать и сверить», - добавил мажилисмен.

По его словам, знакомые депутата, проверившие информацию о себе, подтвердили наличие актуальных и даже архивных сведений – точные ИИН; актуальные телефонные номера; домашние адреса, даже те, где человек проживал лет 15-20 назад; автомобили, какими гражданин владел вплоть с начала века; также номера телефонов совершеннолетних детей.

«Если министры, члены правительства, прокуроры и судьи, полицейские и акимы сами не защищены, то данные простых граждан...», - подчеркнул Абенов.

Особую тревогу у депутата вызывает тот факт, что информация обновлялась в декабре 2024 года, что, по его мнению, свидетельствует о том, что в министерстве цифровизации до сих пор работают «чиновники-предатели», продающие свежие базы данных за границу.

«Именно через эти, слитые преступными лицами базы, и совершаются мошенничества. По ним нам звонят, пишут на WhatsApp, пугают родственников. По ним бандиты вычисляют места проживания и отслеживают все наши перемещения. По сути, те, кто сливают данные, это соучастники преступлений», - заявил мажилисмен.

Абенов обратился к министерству внутренних дел и генеральной прокуратуре с просьбой принять срочные меры и проверить распространение этих данных. Он также отметил, что подобных Telegram-сервисов – множество, но конкретную ссылку не публикует, хотя готов передать их заинтересованным госорганам.