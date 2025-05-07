Футбольный клуб "Атырау" попытался привлечь удачу необычным способом: перед матчем с шымкентским "Ордабасы" игроки и тренерский штаб провели обряд жертвоприношения, передает Tengri Sport.

Кадры из видео

Все члены команды собрались перед домашней игрой и принесли в жертву барана в надежде переломить череду неудач в Казахстанской премьер-лиге.

До этого "Атырау" потерпел восемь поражений подряд, пропустив в общей сложности 18 мячей.

Однако ритуал не помог: в тот же вечер команда вновь проиграла - на этот раз со счетом 1:2. Таким образом, серия неудач достигла девяти матчей подряд.

На данный момент клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, такие обряды происходят в казахстанском спорте не впервые.

Так, в 2013 году карагандинский "Шахтер" принес в жертву черного барана - возможно, именно это помогло победить в первом матче с шотландским "Селтиком" в квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0, к сожалению, во втором матче убиенный барашек не помог - "кельты" выиграли в ответной встрече 3:0 и прошли дальше. Позже защитники животных даже пожаловались тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини на карагандинский клуб по поводу жертвоприношения.

А в 2017 году уже на "Барыс Арене" приказал долго жить еще один парнокопытный - команда "снежных барсов" обратилась к руководству хоккейного клуба с просьбой освятить раздевалку на удачу и пригласить священнослужителей. На арене во время обряда побывали и имам, и батюшка.