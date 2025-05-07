Дождь и грозу прогнозируют синоптики на западе, севере и юге региона завтра, 8 мая, и на большей части области в пятницу, 9 мая. В Костанае в эти два дня также обещают дождь и грозу. Кроме того, в этих же районах в оба дня, а в областном центре - в четверг, возможен град. Грозы продолжатся по области и в субботу, 10 мая.

- Температура по области 8 мая ночью +8..+13, на юге +16, днем +20..+25, на юге +30 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - 9 и 10 мая температура будет одинаковой: ночью +6..+11, на юге +14, днем +20..+25, на юге +28 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью +11..+13, днем +21..+23 градуса. В пятницу ночью +9..+11 градусов, днем - как и в предыдущий день. В субботу ночью +9..+11, днем +20..+22 градуса.

Ветер все три дня ожидается северо-восточного направления, основная скорость - 9-14 м/с. В четверг на севере и востоке возможно усиление до 15 м/с. В пятницу на западе, севере и юге и 10 мая на севере, юге и востоке порывы 15-20 м/с.

Кроме того, в четверг ночью и утром на севере региона прогнозируют туман.

Фото Ксении РЕБИК