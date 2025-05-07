Фразу из заголовка корреспонденту "НГ" сказало огорчающе приличное число студентов-активистов. Они же уверяют, что среди остальных - много госслужащих, приведённых по старой доброй добровольно-принудительной схеме.

Тем не менее, были те, кто 7 мая сам пожелал прийти на площадь облакимата и посмотреть трансляцию парада в Астане. Да и много было мимо проходящих, что остановились на минуту, но задержались подольше.

Возможно, в этом и есть смысл транслировать что бы то ни было на площади в эпоху телевидения и видеохостингов - для гуляющих в центре. Те, кто желают посмотреть парад, но утром выходного дня решили не мокнуть под дождём, включат трансляцию на Ютубе. И думается, что это вполне в духе прагматизма и, извините, лени студентов.

Однако излюбленную и избитую практику использования активистов учебных заведений в качестве массовки применили и сегодня. Все знают, что учителя госшкол и подобные бюджетники - главные жертвы добровольно-принудительных схем, особенно на общенациональных событиях вроде референдума или республиканских праздников. Но студенты - особо искусная массовка, которая уже давно использует членство в студактивах, как валюту, обменивая на нее лояльность администрации и иной социальный капитал. Такой эффективный инструмент даёт и необходимую картинку.

Те, кто в этом признаются, по понятным причинам свои имена не называют. Да и в целом люди менее разговорчивы на трансляции, чем на живом костанайском параде в парке Победы. Видимо, говорить с журналистами помогает общая праздничная атмосфера, которой на параде больше, чем на трансляции. Ну, или желание показать военную форму, сшитую для ребёнка.





- Мне кажется, люди просто уважают героев, благодаря которым мы живём в мире, - так Мирас СЕЙДАНОВ отзывается о зрителях, пережидавших сильный дождь во время трансляции. - Люди собрались для того, чтобы почтить память людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

- Знаешь ли ты, что на парад привезли двух костанайских ветеранов?

- Думаю, это правильно, что их позвали. Это история. Нужно чтить ветеранов.

Противоречивое мнение высказал Михаил ГИДИН:

- Парад - это просто чтобы запечатлеть исторический факт. Парад - это хорошо, но того не стоит, мне кажется. На другие праздники больше внимания должны обратить. День независимости - Казахстан начал своё существование. Парад - это след истории. У нас след советского остался - это не надо. Парад и в России будет, и в других странах СНГ. Казахстан внёс слишком большой вклад - все ресурсы добывались здесь. Всё для войны делали. Поэтому Казахстан более важен, и все праздники Казахстана должны влиять больше, чем парад.





Руслана КАРПЫКОВА находит удачными идеи и трансляции, и присутствия костанайских ветеранов на параде:

- Очень здорово, что чтят память о ветеранах. Мы очень им благодарны. Я считаю, что это действительно нужно. Когда люди, приходя в центр, могут посмотреть парад в Астане в прямом эфире, это очень интересно. Не всегда люди смотрят то, что транслируют по телевизору. Чаще всего люди идут в центр, на парады, смотрят мероприятия. Погода очень подводит, потому что это на самом деле очень светлый праздник. Но даже, несмотря на погоду, люди чтят память.

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