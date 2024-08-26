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Какими могут быть МРП и минимальная пенсия в 2025 году

26 августа 2024, 18:21 |  Государство

На портале "Открытые НПА" опубликован проект Республиканского бюджета на 2025 - 2027 годы, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В документе указаны размеры минимального расчетного показателя, минимальной пенсии, минимальной зарплаты и другие важные показатели.

Если бюджет утвердят в таком виде, то в 2025 году:

  • минимальный размер заработной платы составит 85 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
  • месячный расчетный показатель (МРП) – 3 932 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.

Документ опубликован на портале 26 августа и будет на обсуждении до 31 августа.