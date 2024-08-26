Какими могут быть МРП и минимальная пенсия в 2025 году
26 августа 2024, 18:21 | Государство
На портале "Открытые НПА" опубликован проект Республиканского бюджета на 2025 - 2027 годы, передает Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В документе указаны размеры минимального расчетного показателя, минимальной пенсии, минимальной зарплаты и другие важные показатели.
Если бюджет утвердят в таком виде, то в 2025 году:
- минимальный размер заработной платы составит 85 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
- минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) – 3 932 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
Документ опубликован на портале 26 августа и будет на обсуждении до 31 августа.
Последние новости
26.08.24 15:59 Расписание рейсов SCAT изменили после удара молнии в самолёт
26.08.24 15:08 Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
26.08.24 10:50 «Тобол» на последних секундах добавленного времени упустил победу в матче с лидером чемпионата Казахстана по футболу
26.08.24 09:46 Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
25.08.24 21:00 Отключать свет в двух районах Костаная будут на следующей неделе из-за ремонтных работ
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.