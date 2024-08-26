Минздрав обратился к казахстанцам на фоне рассылки о коронавирусе
В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали рассылаемую в социальных сетях информацию о распространении COVID-19 в стране, передает Tengrinews.kz.
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В рассылке говорится, что ковидные госпитали, в частности в Алматы, переполнены больными, многие пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В Минздраве назвали рассылку фейком.
"Информация, распространяемая в мессенджерах, о том, что инфекционные больницы переполнены больными COVID-19, не соответствует действительности. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1 356 случаев COVID-19, что в 8 раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Койки по COVID-19 занимают 0,1 процента от коечного фонда по инфекционным заболеваниям. Летальных исходов не зарегистрировано", - сообщили в ведомстве.
В управлении здравоохранения Алматы также отметили, что обстановка с коронавирусом в регионе стабильная.
"В Алматы ситуация с коронавирусом остается стабильной. В инфекционных стационарах города проходят лечение четыре взрослых пациента. Тяжелых случаев и пациентов на ИВЛ нет. Случаев заболевания среди детей не зарегистрировано", - сообщили в управлении здравоохранения города.
В Минздраве призвали население доверять только достоверной информации из официальных источников.
"Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы", - заключили в ведомстве.
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