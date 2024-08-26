Понятие "репродуктивный возраст" хотят ввести в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения в Казахстане. Об этом сообщили в Департаменте охраны здоровья матери и ребёнка в ответ на запрос Informburo.kz.

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Согласно критериям ВОЗ, репродуктивным считается возраст женщины от 15 до 49 лет. На что это повлияет в будущем, пока неясно. Планирование беременности, согласно закону, является решением матери. А доступ к квотам на ЭКО Минздрав и сейчас регламентирует медицинскими показаниями и показателями резерва яичников.

"Как показывает клиническая практика, частота наступления беременности в программах вспомогательных репродуктивных технологий после 42 лет снижается до 3-4%. При проведении платных программ клиники ориентируются на медицинские показания. Возрастные ограничения отсутствуют, но при этом пациентов информируют о прогнозах на успех", – говорится в ответе ведомстве.

Ежегодно в клиники репродукции обращаются 25-30 женщин старше 49 лет. Как правило, это пациентки, использующие клетки доноров или замороженные 10-12 лет назад собственный яйцеклетки. В 2023 году за услугой ЭКО обратились 28 женщин, 10 из них смогли забеременеть, используя клетки доноров. Трое – впервые стали мамами.

В ведомстве подчеркнули, что у рождённых детей никаких патологий и проблем со здоровьем нет.

"В случае позднего планирования беременности могут возникнуть проблемы с зачатием и вынашиванием. Одной из причин является общее ухудшение здоровья – у женщин накапливаются хронические заболевания и вероятность рождения здорового ребёнка снижается", – заключили в Департаменте охраны здоровья матери и ребёнка.

Введение понятия репродуктивный возраст вместе с рядом других предложений Минздрава находится на публичном обсуждении до 2 сентября.



