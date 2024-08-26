В этом году большая вода привела Казахстан к самым масштабным паводкам за последние десятки лет. Чтобы сэкономить средства и направить их на восстановление пострадавших регионов, Глава государства поручил отменить развлекательные и другие массовые мероприятия. Какие мероприятия были отменены и как в целом Казахстан восстанавливается после паводков, выяснила корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Больше всего от паводков пострадали Актюбинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области. Журналист направила официальные запросы во все эти регионы и получила ответ.

Актюбинская область

Как сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства региона, из-за паводков там пострадало 22 объекта социального назначения и 4 087 жилых домов, больше половины которых - дачные. Во всех жилых домах проведены технические обследования, составлены дефектные акты.

"Для возмещения ущерба недвижимому имуществу по согласованию с пострадавшими определено строительство 504 домов площадью 80 квадратных метров по типовому проекту и приобретение 516 готовых домов. В 3 067 домах требуется ремонт", - говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

По состоянию на 31 июля завершено строительство 27 домов, приобретено 447 домов, ремонт завершен в 3 005 домах.

Кроме жилья, региону необходимы 5 новых школ, 2 объекта здравоохранения и 2 объекта культуры.

Изначально в этом году в Актюбинской области на противопаводковые мероприятия выделяли 590 миллионов тенге. На эти средства, по данным управления экономики и бюджетного планирования, приобрели горюче-смазочные материалы, моторные лодки, генераторы, мотопомпы, инертные материалы и другое имущество. При этом для ликвидации последствий весенних паводков региону выделили 22,4 миллиарда тенге.

Для экономии средств в Актюбинской области отменили 25 имиджевых мероприятий: международный туристский фестиваль QARGALY FEST, концертный тур оркестра казахских народных инструментов имени А. Жубанова, фестиваль "Жұбановтар әуені - 2024", международный открытый фестиваль "Бақытты бала", республиканский фестиваль "Жан серігім домбыра", международный фестиваль кукольных театров "Ассалаумагалейкум VII", республиканский фестиваль юмора "Айтқыштар Ақтөбеде", передвижная выставка коллекции гербариев.

"В результате данные меры позволили оптимизировать расходы местного бюджета на 372 миллиона тенге", - сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования.

В управлении культуры, архивов и документации в свою очередь сообщили, что сократили расходы на республиканскую олимпиаду по астрономии, пять фестивалей республиканского и международного значения, выставку рисунков, посвященную 120-летию художника Кастеева, конференцию в честь 100-летия языковеда Р. Сыздыковой, три конкурса республиканского и международного значения, два спектакля. Всего в областной бюджет было возвращено 163,4 миллиона тенге, или 50,3 процента средств, запланированных на мероприятия.

Северо-Казахстанская область

По данным акимата Северо-Казахстанской области, в результате паводков там оказались подтопленными 3 898 домов, 6 597 дачных участков.

"В областном бюджете на 2024 год предусмотрены средства за счет резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 12 миллиардов тенге", - сообщили в акимате.

После происшествия в регионе начато строительство 700 домов для пострадавших. Завершено строительство 235 домов.

Как сообщили в акимате области, на данный момент квартиры получили 1 102 семьи на общую сумму 19,4 миллиарда тенге. Также собственники самостоятельно ремонтируют 1 526 домов.

На вопрос о том, какие мероприятия отменили в регионе, в акимате не ответили. Но добавили, что в области оптимизированы расходы местного бюджета на сумму 436,3 миллиона тенге.

Восточно-Казахстанская область

Акимат Восточно-Казахстанской области на запрос редакции не ответил, направив его в департамент по ЧС. Там в свою очередь сообщили, что всего за прошедший паводковый период по области было подтоплено пять жилых домов, 76 дворовых территорий, два дачных дома. Зафиксировано 18 переливов автодорог и два размыва.

"Откачано 32 175 кубометров талой воды, уложено 4 335 штук мешкотары. В настоящий момент проводится работа по подготовке к паводковому периоду 2025 года", - сообщили в департаменте.

На остальные вопросы ответ получен не был.

Павлодарская область

По данным департамента по ЧС Павлодарской области, с начала паводкового периода было подтоплено 38 жилых домов в 10 населенных пунктах, где проживало 139 человек, из них 55 детей.

В целом на 2024 год в бюджете Павлодарской области на противопаводковые мероприятия было предусмотрено 254,4 миллиона тенге. Средства предназначались на приобретение мешкотары, инертного материала, мотопомп, вещевого инвентаря, ГСМ, услуг по сгребанию, погрузке и вывозу, перевозке строительных грузов, устройству траншей для спуска талых вод, услуг по откачке талых вод.

"За счет средств резерва областного акимата, районов и городов на предупреждение и ликвидацию паводков выделено 483,4 миллиона тенге. Дополнительно за счет внебюджетных спонсорских средств крупных промышленных предприятий региона возмещен ущерб 120 семьям, чье имущество в разной степени пострадало во время паводка, на общую сумму 98 миллионов тенге", - рассказали в акимате области.

Также за счет средств спонсоров в размере 110 миллионов тенге построены пять домов в селе Жалаулы.

В акимате добавили, что все собственники, чьи дома и имущество в разной степени пострадали во время паводков, получили денежное возмещение для восстановления жилья.

На вопрос об отмененных мероприятиях в целях экономии в акимате Павлодарской области ответили, что всего в регионе оптимизировали 1,3 миллиарда тенге неприоритетных расходов, в том числе 43,2 миллиона тенге на имиджевые мероприятия. Некоторые из них были перенесены на более поздние сроки.

"Например, мероприятие, посвященное 125-летию Каныша Сатпаева, запланированное на май 2024 года, в связи с паводковой ситуацией было перенесено на август. В целом же проводимые концертные программы, посвященные государственным и национальным мероприятиям, проводились с участием местных артистов, что не потребовало финансирования для выплаты гонораров", - добавили в ведомстве.

Акмолинская область

В Акмолинской области с начала паводков пострадало 1 267 домов. Непригодны для проживания 552 дома, 715 подлежат восстановлению.

По данным акимата региона, 711 семей уже получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья. Завершены выплаты по возмещению имущественного вреда 814 семьям.

"В целях поддержки пострадавших от паводка граждан в регионе за счет спонсорских средств ведется строительство 331 жилого дома. Многоквартирные дома строятся в городе Атбасар. Кроме того, в соответствии с типовым проектом строятся 166 индивидуальных домов в Есильском, Жаркаинском и Буландынском районах", - рассказали в акимате области.

За счет спонсорской помощи строится 21 жилой дом. Также в регионе покупают жилье пострадавшим от паводков: на сегодняшний день приобретено 218 домов на сумму более 2,2 миллиарда тенге.

"В целях оптимизации средств было принято решение об исключении проведения всех культурно-массовых и спортивных мероприятий", - добавили в акимате.

При этом сэкономленную сумму в ведомстве не назвали.

Костанайская область

В Костанайской области, по данным местного акимата, во время паводков пострадало 1 283 дома, 468 из них не подлежат восстановлению. Еще 815 домов необходимо отремонтировать.

"В целях обеспечения жильем пострадавших приобретено 315 квартир. Из запланированных 103 индивидуальных жилых домов завершено строительство 57. Оставшиеся планируется построить к 15 августа этого года. Кроме того, в сентябре текущего года планируется ввести в эксплуатацию 50-квартирный жилой дом в Аркалыке", - рассказали в акимате региона.

Сколько средств регион выделил на противопаводковые мероприятия и на ликвидацию последствий большой воды, в акимате не ответили. При этом известно, что на ремонт трех спортивных объектов из чрезвычайного резерва акимата выделено 419,4 миллиона тенге.

В селе Колкамыс Джангельдинского района планируется строительство школы на 60 мест. На эти цели из резерва правительства выделено 869,8 миллиона тенге.

"В целом паводковая ситуация в области стабилизировалась. В шести районах сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба: Костанай, Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский, Карасуский, Костанайский районы. Режим чрезвычайной ситуации будет снят после полной ликвидации последствий паводка", - рассказали в акимате.

Там добавили, что часть культурных мероприятий была перенесена на более поздний срок. Сумму сэкономленных средств в акимате не назвали.

Атырауская область

В Атырауской области пострадавшими от паводков признаны свыше 2 650 жителей нескольких районов. Аварийными признаны четыре объекта: здание отдела образования Жылыойского района, детский сад "Салтанат" и две школы 1963 и 1975 года постройки.

Получено заключение о проведении капитального ремонта школы № 19 в городе Кульсары и текущего ремонта семи социальных объектов.

Для подготовки зданий школ к новому учебному году начат ремонт, включая текущий и капитальный.

"В городе Кульсары на сегодняшний день 2 633 жителя заключили соглашение на получение компенсации и получили выплаты. Среди них 1 453 человека получили выплаты на приобретение жилья: согласно результатам независимой технической экспертизы их дома признаны аварийными. Средства перечислены на специальные счета. Получившие компенсацию могут приобрести жилье на территории Атырауской области", - рассказали в акимате региона.

Еще 1 180 жителей получили компенсацию на ремонт своих домов.

В Кызылкогинском районе идет строительство четырех домов для пострадавших от паводков, 20 жителям была выплачена компенсация.

В целом на противопаводковые мероприятия в Атырауской области выделили 4,3 миллиарда тенге: на укрепление плотин, приобретение техники, топлива, аренду спецтехники. На мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации выделили 2,3 миллиарда тенге. Еще 2,4 миллиарда тенге направлено на дноуглубительные работы в устье реки Жайык (Урал).

"Согласно поручению Президента в рамках работ по борьбе с последствиями паводков в регионе было приостановлено проведение девяти мероприятий, в частности, международного фестиваля струнных инструментов, спектаклей, участие в зарубежных конкурсах и так далее", - отметили в акимате.

В результате там сэкономить 215,4 миллиона тенге.

Западно-Казахстанская область

По данным акимата, в результате наводнения в регионе пострадало более 10 тысяч жилых и дачных строений. Из них 1 497 жилых домов и 8 732 дачных участка. Также повреждены 11 социальных объектов.

Для ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области из резервов местного и республиканского бюджетов выделено порядка 20 миллиардов тенге.

"Средства направлены на выплату единовременной социальной помощи в размере 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году - прим.), возмещение поврежденного имущества, компенсацию за падеж скота, восстановление объектов ЖКХ и социальных объектов", - рассказали в акимате.

По итогам технической проверки и оценки 3 023 дома признаны непригодными для жизни. Акимат планирует закупить 2,2 тысячи единиц жилья. На сегодняшний день уже приобретено 1 128 квартир. В Уральске и пяти районах продолжаются работы по восстановлению 775 домов, пострадавших от наводнения. В акимате заверили, что поэтапное завершение строительства и вручение ключей планируются "в установленные сроки".

Также там добавили, что в период объявленной из-за паводков чрезвычайной ситуации в Западно-Казахстанской области не было запланировано мероприятий, требующих финансовых расходов.