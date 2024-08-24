Опубликован список обладателей грантов в магистратуру
Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру 2024 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.
Фото - Tengrinews.kz
Государственные образовательные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента, представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей и общественных организаций.
Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в 2024 году приняли участие 15 196 человек. По результатам конкурса присуждены 8198 грантов, в том числе в профильной магистратуре 147.
Претендовать на грант могли абитуриенты, набравшие более 75 баллов для научно-педагогического направления и более 30 баллов для профильного направления. Зачисление в вузы магистрантов завершится до 28 августа 2024 года.
Скачать полный список обладателей грантов можно по этой ссылке.
Напомним, ранее абитуриенты подали иск против министерства науки РК из-за несправделивого, по их мнению, распределения грантов.
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