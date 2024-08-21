В этом году более 10 000 абитуриентов, набравших более 100 баллов на ЕНТ, остались без грантов. Правозащитница Халида Ажигулова сообщила, что накануне один из абитуриентов, лишенный гранта из-за спорной квоты для детей из регионов, пострадавших от паводков, подал иск против министерства науки РК, передает Atameken Business.

“К сожалению, министерство отказывается признавать свою ошибку и упорно настаивает на законности введенной квоты, хотя она противоречит законодательству,” - пишет Ажигулова в своем Instagram.

Напомним, что в этом году более 10 000 абитуриентов, набравших более 100 баллов на ЕНТ, остались без грантов. Они считают, что их места были распределены несправедливо.

Министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК обратился к выпускникам, которые не смогли получить в этом году образовательный грант. Он призвал абитуриентов не терять надежду и заверил, что возможность получить заветный грант еще есть.

- Хочу сказать: не теряйте надежды! Возможности получить грант еще есть, - отметил он. - Хотя для регионов, пострадавших от наводнения, была предусмотрена квота, абитуриенты из этих регионов получили грант на общий конкурс.. Лишь 1130 человек, или 1,7 процента от получивших грант, воспользовались квотой. Чтобы поддержать эти регионы, абитуриентам были предоставлены дополнительные сроки для подготовки и подачи документов на конкурсы, а также возможность представить сертификаты с лучшими показателями ЕНТ.

Он также перечислил дополнительные гранты, которые доступны абитуриентам.

Между тем, министерство науки опубликовало номера call-центров, куда могут обратиться абитуриенты, оставшиеся без грантов.