Call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный грант, работает в Казахстане
19 августа 2024, 20:58 | Общество
В Казахстане работает специальный Call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год, сообщает Informburo.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования.
В рамках работы Call-центра можно узнать о дополнительных грантах, возможностях снижения оплаты за обучение и других вариантах поддержки.
Для получения подробной информации и консультаций, следует обратиться по следующим контактам:
8(7172) 69-50-69,
8(7172) 69-52-92,
8(7172) 69-50-71.
Call-центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
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