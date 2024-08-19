В Казахстане работает специальный Call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год, сообщает Informburo.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования.

В рамках работы Call-центра можно узнать о дополнительных грантах, возможностях снижения оплаты за обучение и других вариантах поддержки.

Для получения подробной информации и консультаций, следует обратиться по следующим контактам:



8(7172) 69-50-69,

8(7172) 69-52-92,

8(7172) 69-50-71.



Call-центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.