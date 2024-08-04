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- Недавнее наводнение стало общим испытанием для страны. В связи с этим изменением мы выделили небольшую часть образовательных грантов для выпускников из пострадавших регионов. Всего 5112 грантов Более 20 тысяч выпускников окончили школы в затопленных регионах, из них более 10 тысяч прошли по общему конкурсу наравне с коронавирусами. Мы приложили все усилия, чтобы все было справедливо и ясно.

Вчера, видя слезы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и я, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Хочу сказать: не теряйте надежды! Возможности получить грант еще есть, - написал Саясат Нурбек в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году количество участников конкурса увеличилось на 11 тысяч по сравнению с прошлым годом, поэтому конкуренция была очень высокой.

- Хотя для регионов, пострадавших от наводнения, была предусмотрена квота, абитуриенты из этих регионов получили грант на общий конкурс. Лишь 1130 человек, или 1,7 процента от получивших грант, воспользовались квотой. Чтобы поддержать эти регионы, абитуриентам были предоставлены дополнительные сроки для подготовки и подачи документов на конкурсы, а также возможность представить сертификаты с лучшими показателями ЕНТ.

Более 10 тысяч человек набравших высокие баллы, по словам Министра науки, не получили грантов, из них более 7 тысяч по творческим специальностям.

- Например, на 1 место по подготовке преподавателей физической культуры претендовало 11 человек, по моде и дизайну - 9 человек, по стоматологии - 35 человек на одно место, - пояснил он.

Саясат Нурбек перечислил какие гранты доступны для абитуриентов:

Гранты местных исполнительных органов, то есть акиматов.

Гранты Ассоциации KazEnergy.

500 грантов от Турецкой Республики для обучения в Международном казахско-турецком университете имени Х.А.Яссави.

Гранты от работодателей.

Международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане предлагает 800 целевых грантов.

Фонд "Қазақстан халқына" претендовал на 850 грантов.

Гранты ректоров, например, университета Туран-Астана предоставляют гранты обладателям знака "Алтын белгі".

Возможность получения грантов на итоговой сессии.