В правительстве приняли решение по ЕНТ для выпускников школ, пострадавших от паводков в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила, что ЕНТ для выпускников школ 6 пострадавших регионов будет проходить по отдельному графику.

"Если по итогам абитуриенты наберут низкие баллы, то в этом году в виде исключения будет учтен наилучший результат январского, мартовского ЕНТ. Кроме того, прорабатывается вопрос выделения дополнительных целевых образовательных грантов", - говорится в сообщении на сайте правительства.

На сегодня более 4 тысяч детей, находившихся в эвакуационных центрах, были переведены в детские оздоровительные лагеря, общежития колледжей и вузов, интернаты школ, таких как НИШ и БИЛ. Они будут находиться там до восстановления домов и возобновления процесса обучения в их прежних школах.

"Более 500 детей еще остаются в эвакуационных пунктах. Они охвачены обучением. Понимаю, что родители этих детей не покидают эвакопункты в ожидании возможности вернуться в свои дома либо ждут оценки для их восстановления. Хочу обратить внимание этих родителей, что сегодня у нас имеется еще 4 тысячи мест для размещения детей. При согласии мы готовы их разместить", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.