В этом году основное ЕНТ начнется по-разному в разных регионах Казахстана. Для абитуриентов из 6 областей, в которых объявлен режим ЧС, оно начнется позже. Об этом сообщили в Национальном центре тестирования, передает Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/testcenterkz

Регистрация на ЕНТ для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей будет осуществляться с 6 по 20 мая, а само тестирование пройдет с 25 мая по 12 июля.

Для всех остальных абитуриентов срок приема заявлений на ЕНТ – с 6-го по 14 мая. А ЕНТ начнется 16 мая и продолжится до 5 июля.

Также в наццентре напомнили, что в 2024 году все абитуриенты могут сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.