Отключать свет в двух районах Костаная будут на следующей неделе из-за ремонтных работ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 30 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в двух районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
КТП-161а (работы на ВЛ)
с 26 по 29 августа 10:00 до 18:00
АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.
Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 69-134, ул. Соколовского 2-22, ул. рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
с 26 по 30 августа 10:00 до 18:00
котельные № 6, №8, №9, школа № 30, ИП Ким, ТОО «Тазалык -2012», детский сад по ул. Абая 11/11, аптека «Забота», магазины Гранит», «Зарина», «Для Вас», кафе «Рандеву», поисково-съемочная экспедиция.
Частный сектор: ул. Зеленая 1а -20, ул. Геологическая 7-25, ул. Набережная 1-19, ул. Тухачевского 3-34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-33, ул. Миляева 1-39, ул. Степная 1-13, ул. Речная 1-38, ул. 2 Речная 7-72, ул. Школьная 1-32, ул. Абая 1-11, ул. Северная 1-23, ул. Энергетиков 11а -35, 6/3,27/2-27/12, 29/1-29/13, ул. Целинная 8а-24, ул. Рудненская 2-7, ул. Мира 1-9, 10/1,9/1.
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