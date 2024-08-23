Казахстанцев, планирующих свой отпуск, обманывают мошенники, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал". Злоумышленники создают фальшивые аккаунты и заманивают жертв хорошими скидками.

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Аферисты размещают объявления о продаже авиабилетов с хорошими скидками до 30% и прилагают множество восторженных отзывов. После оплаты менеджер пропадает.

"Мошенничество в туристической отрасли – активная проблема. Мои знакомые столкнулись с тем, что мошенники используют социальные сети. Они публикуют большое количество промороликов про туристические базы и дома, которые можно снимать. Успешно продают, получают деньги авансом, и ничего не происходит", – рассказал эксперт по кибербезопасности Евгений Питолин.



Мошенники зачастую торопят потенциальных жертв: остались последние места в самолёте или единственный свободный номер на весь отель с огромной скидкой. Как советуют специалисты, стоит задуматься: а что в таком случае получит сам туроператор?



"Необходимо проверять сайты, все контакты туроператора, тщательно искать в каталогах – существует ли такая компания. Попытайтесь связаться по второму каналу, если вы заподозрили неладное. Найдите контакты в интернете и спросите, а действительно у вас работает такой сотрудник, действительно ли такие скидки существуют?" – рекомендует руководитель Ps cloud services Александр Пушкин.



Кроме того, мошенники могут попытаться завладеть персональными данными жертвы. В спешке потенциальный покупатель может и не задуматься, для чего они необходимы туроператору.







