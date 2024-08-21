Уголовное дело в отношении Ирины ГРОМОВОЙ и Ерлана УМАРОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 20 и 21 августа. Согласно обвинению, они проводили пластические операции и причинили вред здоровью пациенток. Причем, как утверждает гособвинитель, у Громовой нет высшего медицинского образования, а у Умарова есть лицензия на занятие медицинской деятельностью и сертификаты в области общей хирургии, по специальности он травматолог-ортопед.

Иски подали две женщины и одна несовершеннолетняя девушка. Потерпевшие обратились к судмедэксперту, чтобы он зафиксировал вред здоровью. А позже, по их словам, обращались в Костанайский медицинский хирургический центр к врачу Максиму Михайличенко и ездили в клиники Астаны и Бишкека.

На прошлых заседаниях Ирина Громова предоставила свои дипломы по специальностям "Лечебное дело", "Пластическая хирургия" и другим. Дипломы выданы вузами Москвы и Уфы.

20 августа адвокат потерпевших Анна КАКИРОВА подала ходатайство о назначении дополнительной экспертизы дипломов Громовой. На одном из предыдущих заседаний Какирова продемонстрировала, как проявляются водяные знаки на подлинных дипломах, которые, по ее словам, нельзя подделать, в отличие от печатей и оттисков.

- Я хочу, чтобы эксперты ответили на несколько вопросов, - пояснила адвокат. - В частности о том, имеются ли в представленном на экспертизу документе признаки монтажа или подделки, изготовлен ли документ способом компьютерного монтажа, использовались ли отдельные части документа для монтажа: оттиск, печать, подпись? Проявляются ли водяные знаки при использовании ультрафиолета? Достоверны ли на дипломах серия, номер, а также и на приложении к диплому?

В своем ходатайстве она поставила еще ряд вопросов и передала его судье.

- Как суд должке толковать вопрос о том, проявляются ли на дипломе водяные знаки? - поинтересовалась судья Анара ШАЙМУРУНОВА. - Откуда у вас такие сведения, что они должны проявляться? Нам нужно разъяснить это экспертам - каким образом определяются эти водяные знаки. Нужна ссылка на нормативно-правовой акт. Суд должен будет дать этому оценку, а не собирать доказательства.

Адвокат Громовой Олег МАЛЬКОВ тоже задал несколько вопросов и усомнился в том, что можно назначить дополнительную экспертизу по дипломам.

- Сам бланк изучался? Если нет, то какая тогда может быть дополнительная экспертиза? - спросилон.

- Водяные знаки в оригинальном дипломе всегда имеются, а оттиск и печать можно запросто подделать, - ответила Анна Какирова. Но пообещала уточниьт вопрос об экспертизе.

После дательного рассмотрения ходатайства Какирова его временно отозвала, сообщив, что поставит более конкретные вопросы перед экспертами. К тому же могут потребоваться ссылки на нормативно-правовые акты РФ, так как дипломы Громовой, которые хотят проверить на подлинность, - российских вузов.

Государственный обвинитель Бакытгуль ТУГАМБАЕВА попросила приобщить к материалам дела ответ Пограничной службы КНБ РК о пересечении Ириной Громовой государственной границы с 2000 по 2006 годы. Именно в эти годы, по словам подсудимой, она обучалась в вузе Москвы. Причем на очном отделении.

- В период с 1 января 2000 по 31 декабря 2006 года имеются пересечения в декабре 2005 года и в ноябре 2006 года - Костанай-Челябинск, - зачитала ответ пограничников прокурор. - Цель поездок - частная. Больше не было выездов и въездов, всего два.

- Согласно вашему диплому, вы обучались в это время очно в Москве, а тут только выезды в Челябинск и всего два раза. Можете что-то пояснить? - спросила судья у Громовой.

- Ну это только часть поездок. Тут только "Кайрак", а мы передвигались самолетами, поездами, - ответила Громова.

Прокурор возразила, что пограничники предоставили данные из единой базы "Беркут", которая фиксирует все пересечения государственной границы на любом виде транспорта. Ирина Громова ответила, что ничего не может пояснить.

Адвокат Умарова Куаныш АМИРОВ подал ходатайство о приобщении к делу табеля за июль 2022 года в отношении Умарова, который был предоставлен Костанайской областной больницей.

- Согласно ответу, с 2021 года по 2022 год Умаров работал в должности врача-хирурга, - пояснил адвокат. - Табель учета рабочего времени прилагается. Операции проводятся с 8.00 до 16.00. В интересующие нас даты - 5-го, 7-го и 8 июля 2022 года - в его табеле учета рабочего времени стоят 8 часов работы и 15 часов дежурства. Это даты проведения операция несовершеннолетней потерпевшей. И к вопросу о том, кто делал ей операцию: Умаров или Громова. Умаров не мог проводить ей операции, так как был на своем рабочем месте.

Олег Мальков подал ходатайство о назначении комплексной судебной экспертизы.

- В связи с допросом господина Михайличенко, который сообщил, что есть медицинские амбулаторные карты, согласно которым потерпевшие были осмотрены в разное время, - пояснил он. - Михайличенко полностью подтвердил, что медпомощь была оказана 17 марта 2022 года, о чем есть соответствующая запись в карте. Я его несколько раз спрашивал об этой дате и он ее подтвердил. Получается, что Михайличенко оказывал медицинские услуги потерпевшим 17 марта 2022 года, а к Громовой они пришли 15 сентября 2022 года. То есть, через полгода после Михайличенко. Этот хирург сделал операцию раньше, чем моя подзащитная. В связи с этим имеются все основания для назначения комплексной медицинской судебной экспертизы, в которую нужно включить экспертов по пластической хирургии.

Мальков уточнил, что вопрос о том, когда именно потерпевшие получили телесные повреждения, вообще ни разу не ставился в суде.

Врача Костанайского хирургического центра Максима Михайличенко допросили на прошлом судебном заседании. Он рассказал обо всех требования, которые нужно соблюдать - от анализов крови до анализов на инфекции - прежде чем приступить к пластической операции. Однако протоколов операций у Громовой и Омарова нет. Делали ли они какие-либо анализы - неясно.

Михайличенко четко дал понять, что потерпевшие обратились к нему уже после того, как побывали у Громовой. Причем у них были осложнения. Когда суд объявил перерыв, потерпевшие сообщили, что не обращались к Михайличенко раньше, чем к Громовой и предположили, что в медицинских картах перепутаны даты. Ирина Громова намекнула журналистам о "войне двух клиник".

- Там был проведен осмотр, а не операция. Михайличенко делал ревизию, - сообщила Анна Какирова, когда суд вышел из перерыва.

- Нет-нет, он что-то там скрывал, он сам говорил, - возразил адвокат Амиров.

Олег Мальков сослался на дату протокола операции, подписанного Максимом Михайличенко. Асудья сообщила: у нее есть допрос Михайличенко под аудио- и видеофиксацию, его показания есть в деле.

При обсуждении ходатайства о назначении комплексной экспертизы всплыл вопрос о том, что в Костанае не так много пластических хирургов. Причем Михайличенко проходит по делу, а Мановицкий работает у Михайличенко. В связи с этим было решено привлечь экспертов в области пластической хирурги из Астаны.

Ходатайство Малькова о назначении комплексной медицинской судебной экспертизы судья разрешила 21 августа. Она назначила экспертизу, которая может занять от одного до двух месяцев. В связи с чем рассмотрение дела могут приостановить на этот срок.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ