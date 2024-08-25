Новости

В трех районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

Ксения РЕБИК

25 августа 2024, 09:27 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 29 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях планируется отключение электроэнергии у потребителей в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-161а (работы на ВЛ)

с 26 по 29 августа с 10:00 до 18:00

  • АЗС № 6 – Эталон, 
  • сауна «Майами-Сити», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Летунова 111-125, 
  • ул. Комарова 69-134, 
  • ул. Соколовского 2-22, 
  • ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12, 
  • ул. Хакимжановой 55-154, 
  • ул. Панфилова 1-22.

ТП-361 (работы на ВЛ)

27 августа с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

  • ул.Амангельды 147-170, 
  • ул. Чехова 143-163, 
  • ул. Летунова 152-168, 
  • ул. Пушкина 150-162.

ТП-311 (работы на ВЛ)

24 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Набережная 48-89, 56/10, 56/12, 77/1-77/10, 87/1, 
  • ул. Пушкина 2-12.