В трех районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
Ксения РЕБИК
25 августа 2024, 09:27 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 29 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях планируется отключение электроэнергии у потребителей в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-161а (работы на ВЛ)
с 26 по 29 августа с 10:00 до 18:00
- АЗС № 6 – Эталон,
- сауна «Майами-Сити»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Летунова 111-125,
- ул. Комарова 69-134,
- ул. Соколовского 2-22,
- ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12,
- ул. Хакимжановой 55-154,
- ул. Панфилова 1-22.
ТП-361 (работы на ВЛ)
27 августа с 10:00 до 14:00
Частный сектор:
- ул.Амангельды 147-170,
- ул. Чехова 143-163,
- ул. Летунова 152-168,
- ул. Пушкина 150-162.
ТП-311 (работы на ВЛ)
24 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Набережная 48-89, 56/10, 56/12, 77/1-77/10, 87/1,
- ул. Пушкина 2-12.
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