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Горячую воду отключат в одном из районов Костаная из-за ремонта тепломагистрали

Ксения РЕБИК

21 августа 2024, 09:42 |  ЖКХ

Об отключении горячего водоснабжения в связи с реконструкцией тепломагистрали ТМ-5 по ул. Летунова сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК". Отключение будет длится с 21 августа по 16 сентября и затронет 5 многоквартирных жилых домов и 15 предприятий и организаций этого района.

Иллюстративное вфото freepik.com

В список на отключение попали жилые дома:

  • ул.  Летунова №95, №111;
  •  ул. Шаяхметова №110, №117А, №119А,

а также в следующие предприятия и организацим:

  • Костанайская областная больница;
  • Костанайский перинатальный центр;
  • Поликлиника №1 г. Костаная;
  • Областной центр психического здоровья;
  • ТОО «УроМед»;
  • Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД;
  • Областное патологоанатомическое бюро;
  • Областной кардиоцентр;
  • Центр судебных экспертиз;
  • ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»;
  • ДЮСШ по пр. Тәуелсіздік №132;
  • РГП «Костанайводхоз»;
  • Костанайский областной казахский театр драмы им И. Омарова;
  • Медицинский центр «ГИППОКРАТ»;
  • Педагогический университет им У. Султангазина.