Горячую воду отключат в одном из районов Костаная из-за ремонта тепломагистрали
Ксения РЕБИК
21 августа 2024, 09:42 | ЖКХ
Об отключении горячего водоснабжения в связи с реконструкцией тепломагистрали ТМ-5 по ул. Летунова сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК". Отключение будет длится с 21 августа по 16 сентября и затронет 5 многоквартирных жилых домов и 15 предприятий и организаций этого района.
Иллюстративное вфото freepik.com
В список на отключение попали жилые дома:
- ул. Летунова №95, №111;
- ул. Шаяхметова №110, №117А, №119А,
а также в следующие предприятия и организацим:
- Костанайская областная больница;
- Костанайский перинатальный центр;
- Поликлиника №1 г. Костаная;
- Областной центр психического здоровья;
- ТОО «УроМед»;
- Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД;
- Областное патологоанатомическое бюро;
- Областной кардиоцентр;
- Центр судебных экспертиз;
- ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»;
- ДЮСШ по пр. Тәуелсіздік №132;
- РГП «Костанайводхоз»;
- Костанайский областной казахский театр драмы им И. Омарова;
- Медицинский центр «ГИППОКРАТ»;
- Педагогический университет им У. Султангазина.
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