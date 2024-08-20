Правительство Казахстана утвердило соглашение о безвизовом режиме с Таиландом, передает Tengri Travel.

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Благодаря новому безвизовому режиму путешественники из Казахстана и других стран могут въезжать в Таиланд без необходимости получения визы до или после прибытия. Тем не менее они должны проходить контроль на границе, где проверяются их паспорта.

"Граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее 6 месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней", - говорится в тексте соглашения.

В соглашении уточняется, что, если граждане намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 дней, они должны получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с законодательством и правилами государства.

Постановление правительства вводится в действие со дня его подписания. Документ был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.