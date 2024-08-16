Его создание позволит усилить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства, отметил первый вице-министр, передает Informburo.kz.

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С 1 сентября при Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана начнёт работать комитет государственной инспекции труда. Об этом сообщил первый вице-министр Акмади Сарбасов.

"Работа по образованию комитета и его территориальных департаментов, укомплектованию штатов завершится в августе. И уже с 1 сентября государственные инспекторы труда будут работать в штатном режиме. До конца августа комитетом и местными исполнительными органами будут завершены все необходимые юридические и технические процедуры", – отметил Сарбасов.

Создание комитета позволит усилить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников, считает вице-министр. Уже в этом году количество проверок работодателей увеличилось на 7%.

"С 2025 года в Казахстане планируется полномасштабный переход на процедуру интегральной оценки профессиональных рисков и усиление требований к специальным организациям с акцентом на применение цифровых инструментов и приборов", – сообщил вице-министр.

В стране внедрят риск-ориентированные и проактивные механизмы выбора средств индивидуальной защиты и предоставления социальных гарантий.