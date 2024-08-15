Ужесточить требования к соблюдению норм проектно-сметной документации (ПСД) объектов долевого строительства готовятся в Казахстане, передает корреспондент КазТАГ.

«В типовой форме договора о долевом участии (ДДУ) в жилищном строительстве (...): пункт 29 изложить в новой редакции: «29. Уполномоченная компания несет ответственность за отступление от ПСД и договора, выразившиеся в уменьшении/увеличении площади доли. При этом отступлением от ПСД и договора не является уменьшении/увеличении площади доли на менее чем 1,5%. Не допускается внесение изменений и дополнений в данный пункт. В случае отступление от ПСД, выразившиеся в уменьшения приобретаемой общей площади более чем на 1,5% уполномоченная компания возмещает дольщику фактическую разницу за площадь. В случае отступление от ПСД, выразившиеся в увеличении площади доли более чем на 1,5%, дольщик возмещает уполномоченной компание 50% от фактической увеличенной площади доли», - говорится в проекте приказа министерства промышленности и строительства.

По пока еще действующим нормам, отступлением от ПСД и договора не является уменьшении/увеличении площади доли на менее чем 3%.

Основанием для внесения поправок названо поручение первого вице-премьера Романа Скляря от 10 мая о пересмотре данного пункта.

«Вместе с тем, в адрес Министерства поступают многочисленные жалобы касательно того, что дольщики переплачивают сотни, миллионы тенге за квадратные метры. Также, согласно СП РК 1.04-111-2021 «Нормы предельно допустимых отклонений при приемке объектов в эксплуатацию» предельно допустимые отклонения в площадях отдельных квартир и помещений указываются в договорах о долевом участии в жилищном строительстве и устанавливается порядок взаиморасчетов при возможных отклонениях и в процентах, которые составляет 1,5%», - пояснили разработчики поправок.

В минпромстрое объяснили, что вместе с АО «КЖК» провели анализ на примере кирпичного, монолитного и дома ДСК.

«Для анализа взяты данные построенного одного кирпичного МЖД, состоящего из 207 квартир. По одной квартире отмечается отклонение более 3% от плановой площади квартиры по ДДУ. Доля таких квартир составляет 0,5% от общего количества квартир (207 квартир). По одному монолитному МЖД, состоящему из 300 квартир, по 38 квартирам отмечается отклонение более 3% от плановой площади квартиры по ДДУ. Доля таких квартир составляет 13% от общего количества квартир (300 квартир). В одном МЖД (ДСК) всего из 256 квартир по 26 квартирам отмечается отклонение более 3% от плановой площади квартиры по ДДУ. Доля таких квартир составляет 10% от общего количества квартир (256 квартир)», - уточнили авторы документа.

По их словам, принятие данных изменений в типовой договор ДДУ предусматривает недопущение переплат за фактические отклонения площадей и приведение в соответствие с действующими строительными нормами предельно допустимых отклонений при приемке объекта в эксплуатацию.