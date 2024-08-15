Казахстанцам вернут почти 800 миллионов за отопление: счета придут до конца года
Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики и его территориальные подразделения завершили перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, передает Tengrinews.kz.
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Как сообщили в комитете, возврат средств по результатам перерасчета отразится в лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде 2024-2025 годов либо за текущий календарный год (до конца 2024 года).
За прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъекты естественных монополий, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, сделали перерасчет платы за тепловую энергию для не имеющих приборов учета потребителей на общую сумму 768 157 390 тенге с учетом НДС, в том числе:
- по городу Астане – 2 279 970 тенге;
- по городу Алматы – 95 405 360 тенге;
- по городу Шымкенту – 20 208 830 тенге;
- по области Абай – 13 594 640 тенге;
- по Алматинской области – 18 100 470 тенге;
- по Акмолинской области – 33 522 870 тенге;
- по Атырауской области – 10 698 190 тенге;
- по Актюбинской области – 37 701 480 тенге;
- по Восточно-Казахстанской области – 354 460 650 тенге;
- по Жамбылской области – 15 098 450 тенге;
- по области Жетысу – 6 073 800 тенге;
- по Западно-Казахстанской области – 1 187 850 тенге;
- по Костанайской области – 31 998 480 тенге;
- по Кызылординской области – 38 588 600 тенге;
- по Мангистауской области – 60 948 780 тенге;
- по Павлодарской области – 4 128 560 тенге;
- по Северо-Казахстанской области – 24 136 770 тенге;
- по Туркестанской области – 23 640 тенге.
Для потребителей области Улытау и Карагандинской области применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.
"Необходимо отметить, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень оснащенности приборами многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75 процентов", - говорится в распространенном сообщении.
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