Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики и его территориальные подразделения завершили перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщили в комитете, возврат средств по результатам перерасчета отразится в лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде 2024-2025 годов либо за текущий календарный год (до конца 2024 года).

За прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъекты естественных монополий, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, сделали перерасчет платы за тепловую энергию для не имеющих приборов учета потребителей на общую сумму 768 157 390 тенге с учетом НДС, в том числе:

по городу Астане – 2 279 970 тенге;

по городу Алматы – 95 405 360 тенге;

по городу Шымкенту – 20 208 830 тенге;

по области Абай – 13 594 640 тенге;

по Алматинской области – 18 100 470 тенге;

по Акмолинской области – 33 522 870 тенге;

по Атырауской области – 10 698 190 тенге;

по Актюбинской области – 37 701 480 тенге;

по Восточно-Казахстанской области – 354 460 650 тенге;

по Жамбылской области – 15 098 450 тенге;

по области Жетысу – 6 073 800 тенге;

по Западно-Казахстанской области – 1 187 850 тенге;

по Костанайской области – 31 998 480 тенге;

по Кызылординской области – 38 588 600 тенге;

по Мангистауской области – 60 948 780 тенге;

по Павлодарской области – 4 128 560 тенге;

по Северо-Казахстанской области – 24 136 770 тенге;

по Туркестанской области – 23 640 тенге.

Для потребителей области Улытау и Карагандинской области применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

"Необходимо отметить, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень оснащенности приборами многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75 процентов", - говорится в распространенном сообщении.