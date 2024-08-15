В торговый центр, расположенный на пр. Нурсултана Назарбаева, 193, с 15 августа переехал connection point, сообщает пресс-служба филиала Госкорпорации "Правительство для граждан" по Костанайской области.

Connection point – зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь жители могут пройти регистрацию по месту жительства, получить справку о пенсионных начислениях, ЭЦП, справки об отсутствии/наличии недвижимости, адресные справки и тд.

- Ранее сотрудники ЦОН оказывали государственные услуги в здании «ЦУМ» по адресу пр. Аль-Фараби, 65, - отмечают в пресс-службе госкорпорации, - но в связи тем, что в непосредственной близости расположен центр обслуживания населения, было принято решение об изменении местоположения connection point.