Министр просвещения Гани Бейсембаев поделился планами по совершенствованию учебного процесса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В связи с принятием нового государственного стандарта обязательного образования с 2026 года планируется ввести обновленные образовательные программы. В целях повышения качества образования рассматривается возможность внедрения инновационных методов преподавания отдельных предметов в сельских опорных и малых коллективных школах", - сообщил министр на форуме столичных педагогов.

По его словам, будут созданы образовательные округа, а также приняты меры адресной поддержки школ с низкими показателями.

"С нового учебного года в рамках проекта "Цифровой учитель" будет активизирована работа с учениками из малообеспеченных семей. Благодаря масштабной цифровизации мы можем дать возможность учащимся в самых отдаленных селах получать учебные материалы и уроки от лучших учителей страны. Подобный опыт был реализован в пилотном режиме в Актюбинской области", - добавил Бейсембаев.