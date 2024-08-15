Использовать в Казахстане стандарт месячной заработной платы (МЗП) и стабилизировать расходы на государственную пенсию на уровне около 3% от ВВП предложили эксперты, сообщает КазТАГ со ссылкой на АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

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«Для поддержания адекватности государственной пенсии предложено: использовать МЗП (вместо прожиточного минимума) как единый стандарт в трудовой и пенсионной сфере, стабилизировать расходы на государственную пенсию с учетом практики ОЭСР не ниже текущих объемов – около 3% от ВВП», - говорится в сообщении ЕНПФ о предложениях группы экспертов, «стоявших у истоков формирования финансового рынка и накопительной пенсионной системы».

Согласно информации, государственная пенсия в Казахстане имеет тренд снижения из-за уменьшения доли и размеров солидарной пенсии и отставания в росте размеров базовой пенсии и ее индексации только на прогнозную инфляцию.