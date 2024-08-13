Форма договоров по банковским вкладам изменилась в Казахстане
С 7 августа в Казахстане вступили в силу новые требования к содержанию и оформлению договоров банковских вклада и счёта. Важную информацию теперь отображают на первой странице документа, передает Informburo.kz со ссылкой на фонд гарантирования депозитов.
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Теперь банки обязаны предоставлять клиентам ключевую информацию об условиях их продуктов в ясной и удобной табличной форме. Нововведение, разработанное совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, направлено на упрощение и улучшение информирования вкладчиков.
Теперь в уведомлении указывают:
- максимальную сумму гарантийного возмещения,
- вид и валюту вклада,
- процентную ставку и условия выплаты вознаграждения,
- условия изъятия средств и пролонгации вкладу.
Информацию отображают на первой странице документа, подписываемого клиентом, независимо от того, оформлен ли договор в письменной или электронной форме.
О том, что банки должны будут печатать ключевые условия депозитных договоров в начале документа, стало известно в марте 2024 года.
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