В МВД разъяснили ограничение скорости автобусов в городах и поселках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Поправки об ограничении скорости автобусов в населенных пунктах вступили в силу с 6 мая 2024 года. В МВД отметили, что в стране наблюдается рост ДТП с участием общественного транспорта на 56 процентов. С начала года в авариях с участием автобусов погибли 25 человек и еще 445 получили ранения. Правоохранители добавили, что автобусы являются повышенным источником опасности в сравнении с другим транспортом из-за габаритных размеров и большого числа пассажиров.

"Превышение ими скорости движения всегда влечет тяжкие последствия, именно поэтому в отношении них были приняты меры ограничения скорости в населенных пунктах до 50 километров в час. Эти поправки прошли общественное обсуждение, а именно проект приказа был опубликован на портале "Открытые НПА" в период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. По результатам публичных обсуждений поступило порядка 100 предложений, которые были учтены министерством. О данных поправках были даны разъяснения во всех средствах массовой информации, в информагенствах, на телеканалах и в социальных сетях. Уважаемые участники дорожного движения! Еще раз просим вас соблюдать правила дорожного движения!" - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.