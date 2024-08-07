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Слепую собаку вытащили из колодца спасатели в Костанайской области

Ксения РЕБИК

7 августа 2024, 09:15 |  Происшествия

Спасательная операция прошла вчера, 6 августа, в городе Тобыл. Чтобы вытащить животное из глубокого колодца, сотрудники ДЧС использовали альпинистскую веревку.

- Прибывшие на место происшествия спасатели  аккуратно извлекли хвостатого друга из трехметрового колодца при помощи альпинистской веревки, - сообщает пресс-служба ведомства. - Спасение каждой жизни - наш главный приоритет! 