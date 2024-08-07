Да. Он бранился в общественном месте, значит, и должен отвечать по закону. 32.3% Да. Давно пора подрезать языки некоторым особо разговорчивым согражданам. 14.3% Нет. Нецензурная лексика - это плохо. Но в данном случае хватило бы предупреждения. 16.5% Нет. Нецензурная лексика используется в стендап-концертах во всем мире. 36.8%