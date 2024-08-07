В Казахстане изменили услугу получения водительского удостоверения, передает Tengri Auto.

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Портал eGov.kz модернизировал услугу получения водительских удостоверений, добавив возможность обновления документа при изменении фамилии, имени или отчества. Обновление также позволяет использовать фото из ранее выданного удостоверения личности или паспорта, если документ не старше трех лет.

Теперь граждане могут получить водительское удостоверение не только при истечении срока действия, утере или краже, но и при изменении личных данных. Также расширен список отделений ЦОН, где можно получить готовые документы.

Кроме того, время перевыпуска водительского удостоверения при онлайн-запросе сокращено до 60 минут, а в специализированных ЦОНах - до 120 минут. Чтобы получить услугу онлайн, нужно: