Жители микрорайона Аэропорт переживают, что на месте парка Керуен, возле дома № 7 по ул. Герасимова, построят жилой комплекс или супермаркет, ведь сейчас его территорию загораживают забором. И напоминают, что аким области Кумар Аксакалов запретил точечную застройку.

Кадр из видео читателя "НГ"

– Здесь посажены деревья, на которые был потрачен бюджет, и в итоге они будут вырублены! И останемся мы без зелени... – комментирует местный житель Мирам ДЮСЕЛЕКОВ на видео, которое он прислал в редакцию. – Конечно, супермаркет нужен, но тогда у нас исчезнут зеленые насаждения!

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Он также сообщил, что в сентябре прошлого года начались работы по благоустройству озера Тарелочка. Согласно паспорту объекта, закончить их подрядчик должен был еще в декабре, но что-то пошло не так.

Кадр из видео читателя "НГ"

– Меня эта ситуация уже не раздражает, она просто меня смешит. Символ бестолковости, халатности и безответственности! Стоят, как памятники! – говорит Дюселеков на другом видео про стоящую в Тарелочке строительную технику. – Что хотят здесь делать? Вообще непонятно...

Судя по информации на паспорте объекта, на работы выделено 99 млн тенге. Работы выполняет ТОО «МКК Элит Строй». Заказчик - управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

Жалуются жители микрорайона и на разбитые дороги - на въезде по улице Герасимова и вдоль домов №№ 4 и 5.

Ситуацию 5 августа на аппаратном совещании в горакимате прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Фото Андрея СКИБЫ

– Там будет вместительный торговый центр, что соответствует ПДП и генплану города. Наше одно условие было - чтобы был спортивный объект, и на одном из этажей там будет фитнес-зал, небольшая торговая площадь, – пояснил он, отвечая на вопрос корреспондента «НГ». – Два или три кинотеатра будет, если не ошибаюсь. Салоны красоты будут и так далее. Они должны в этом году начать строительство и уже в следующем году завершить.

- А что будет с деревьями? Если будут вырубать, то посадят ли потом новые?

– Их посадили еще вроде в 2022 году, они небольшие. Так получилось... Это не деревья, это саженцы больше, – ответил Жундубаев. – Мы их пересадим. Компенсация – город станет еще лучше.

– А что с Тарелочкой? Когда там продолжится работа и почему она прекратилась?

– Да, там занимается областное управление, их подрядчик. Но нам это тоже нужно, конечно. Поэтому мы вместе с ним отрабатываем, но подрядчик там попался нерасторопный, скорее всего. Но вы видели объем работ, который он выполняет... Пока подрядчик подводит, не успевает.

Марат Жундубаев добавил, что в микрорайоне Аэропорт в этом году завершаются масштабные работы по обустройству автодорог.

– Ему уделяется внимание, как и всем микрорайонам. По необходимости будем там дороги делать, будем приводить их в порядок, – сказал аким. – Например, в Кунае мы сейчас полностью делаем дороги, освещение и инфраструктуру. Но есть там и проблемные дома, мы закрепили своих подрядчиков и исправляем все недочеты, которые сделал другой подрядчик. Там будет парковая зона. А в следующем году планируется расширить парковочные места в микрорайоне Береке.



