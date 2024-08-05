Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Согласно новому плану, работы на высоковольтных линиях и подстанциях с 6 по 9 августа пройдут в четырех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 6 по 9 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 140-162,

ул. Пролетарская 61-108,

ул. Дулатова 127-181,

пр. Назарбаева 74-95,

ул. Алтынсарина 137-149.

ТП- 336 (работы на ПС)

6 августа с 10:00 до 19:00

ГУВД,

госпиталь по ул. Пушкина 35,

детский сад по ул. Пушкина 29/2,

магазин «Виолетта»,

«Береке Банк» по пр. Абая 170.

Спальный сектор:

Пушкина 39.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

8 августа с 10:00 до 14:00

магазины «Светофор»,

«Колокольчик»,

«Жанар»,

«Новинка»,

«Феникс»,

аптека «Забота»,

больница, почта,

СТО по ул. Рудненская 13б,

ИП Позднякова,

ИП Хабибулина,

ИП Умирбаев,

ИП Нарымбаев,

ТОО «КапиталГрупСоюз»,

база ТТС.

Частный сектор:

ул. К. Маркса 2-90,

ул. Дружбы 1-51,

ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,

ул. Мира 8-28,

ул. Тепличная 4-16,

ул. Парковая 1-38,

ул. Ленина 2-55,

ул. Набережная 1-49,

ул. Гоголя 2-24,

ул. Целинная 1-37.

ТП- 419 (работы на ПС)

9 августа 10:00 до 19:00

Реабилитационный центр по ул. Гоголя 11,

магазин «Добрый»,

«Евротех»,

ТОО «Артромед»,

ИП Пушкарев,

сауна «Спайс»,

химчистка № 1, ГЭК -5.

Спальный сектор: