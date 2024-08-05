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Изменения в план отключения электроэнергии на эту неделю внесли коммунальщики Костаная

Ксения РЕБИК

5 августа 2024, 17:38 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба  ТОО «ЭПК-forfait».  Согласно новому плану, работы на высоковольтных линиях и подстанциях с 6 по 9 августа пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 6 по 9 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 140-162, 
  • ул. Пролетарская 61-108, 
  • ул. Дулатова 127-181, 
  • пр. Назарбаева 74-95, 
  • ул. Алтынсарина 137-149.

 ТП- 336 (работы на ПС)

 6 августа с 10:00 до 19:00

  • ГУВД, 
  • госпиталь по ул. Пушкина 35,
  • детский сад по ул. Пушкина 29/2, 
  • магазин «Виолетта»,
  • «Береке Банк» по пр. Абая 170.

Спальный сектор:

  • Пушкина 39.

 ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

8 августа с 10:00 до 14:00

  • магазины «Светофор»,
  • «Колокольчик», 
  • «Жанар», 
  • «Новинка», 
  • «Феникс», 
  • аптека «Забота», 
  • больница, почта, 
  • СТО по ул. Рудненская 13б, 
  • ИП Позднякова, 
  • ИП Хабибулина,
  • ИП Умирбаев, 
  • ИП Нарымбаев, 
  • ТОО «КапиталГрупСоюз», 
  • база ТТС.

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса 2-90, 
  • ул. Дружбы 1-51, 
  • ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2, 
  • ул. Мира 8-28, 
  • ул. Тепличная 4-16, 
  • ул. Парковая 1-38, 
  • ул. Ленина 2-55, 
  • ул. Набережная 1-49, 
  • ул. Гоголя 2-24, 
  • ул. Целинная 1-37.

ТП- 419 (работы на ПС)

 9 августа 10:00 до 19:00

  • Реабилитационный центр по ул. Гоголя 11, 
  • магазин «Добрый», 
  • «Евротех», 
  • ТОО «Артромед», 
  • ИП Пушкарев, 
  • сауна «Спайс», 
  • химчистка № 1, ГЭК -5.

Спальный сектор:

  • ул. Толстого 25. 