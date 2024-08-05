Изменения в план отключения электроэнергии на эту неделю внесли коммунальщики Костаная
Ксения РЕБИК
5 августа 2024, 17:38 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Согласно новому плану, работы на высоковольтных линиях и подстанциях с 6 по 9 августа пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-88а (работы на ВЛ)
с 6 по 9 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 140-162,
- ул. Пролетарская 61-108,
- ул. Дулатова 127-181,
- пр. Назарбаева 74-95,
- ул. Алтынсарина 137-149.
ТП- 336 (работы на ПС)
6 августа с 10:00 до 19:00
- ГУВД,
- госпиталь по ул. Пушкина 35,
- детский сад по ул. Пушкина 29/2,
- магазин «Виолетта»,
- «Береке Банк» по пр. Абая 170.
Спальный сектор:
- Пушкина 39.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
8 августа с 10:00 до 14:00
- магазины «Светофор»,
- «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- «Феникс»,
- аптека «Забота»,
- больница, почта,
- СТО по ул. Рудненская 13б,
- ИП Позднякова,
- ИП Хабибулина,
- ИП Умирбаев,
- ИП Нарымбаев,
- ТОО «КапиталГрупСоюз»,
- база ТТС.
Частный сектор:
- ул. К. Маркса 2-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,
- ул. Мира 8-28,
- ул. Тепличная 4-16,
- ул. Парковая 1-38,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 1-49,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37.
ТП- 419 (работы на ПС)
9 августа 10:00 до 19:00
- Реабилитационный центр по ул. Гоголя 11,
- магазин «Добрый»,
- «Евротех»,
- ТОО «Артромед»,
- ИП Пушкарев,
- сауна «Спайс»,
- химчистка № 1, ГЭК -5.
Спальный сектор:
- ул. Толстого 25.
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