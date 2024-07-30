Министерство национальной экономики Казахстана пересмотрело проект Налогового кодекса, исключив из него норму о налоге в 8% при B2B-продажах. Ранее эта норма вызвала большую дискуссию в предпринимательской среде, передает inbusiness.kz.

Первый проект Налогового кодекса был опубликован в июне, а новый проект с изменениями появился 24 июля. Напомним, публичное обсуждение проекта завершилось 15 июля. В первоначальном проекте предлагалось ввести cпециальный налоговый режим (СНР) со ставкой 2% для малого бизнеса, а для компаний, занимающихся B2B-продажами, ставка была установлена на уровне 8%.

В новой версии проекта налог на B2B-продажи отменен. СНР для малого бизнеса устанавливается на уровне 2%. Применять его вправе индивидуальные предприниматели и юридические лица-резиденты Республики Казахстан, если их годовой доход не превышает 135 000-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Отмена налога на B2B-продажи стала результатом обратной связи от предпринимателей. В своих отзывах они выражали опасения по поводу того, что новая норма может привести к увеличению налоговой нагрузки и снижению конкурентоспособности казахстанского бизнеса.

Ранее в интервью inbusiness.kz эксперты подчеркивали, что изменения в системе специальных налоговых режимов, вводимые новым Налоговым кодексом, вызывают серьезные вопросы и опасения. Объединение упрощенной декларации и розничного налога в единый специальный налоговый режим (СНР) для малого бизнеса на первый взгляд может казаться логичным, но на практике оно имеет негативные последствия. Порог по обороту для розничного налога снизился в четыре раза, что означает, что большее количество предпринимателей будет лишено возможности использовать этот простой и гибкий режим.