50-летнего мужчину задержали сотрудники отдела по противодействию наркопреступности управления полиции Костаная во время оперативно-розыскных мероприятий. Задержанный, как сообщают в ведомстве, осуществлял незаконный сбыт наркотических средств. В ходе личного осмотра у него обнаружено и изъято 16 полиэтиленовых свертков с веществом зеленого цвета со специфическим запахом.

– В квартире мужчины найдены хозяйственные сумки, в которых также находились вещества зеленого цвета, электронные весы, рулон целлофановых пакетов, – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан АХМЕТОВ.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятые вещества - это высушенная марихуана. Общий вес - восемь килограммов, что относится к особо крупному размеру.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО