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В каких городах Казахстана самый дорогой проезд в автобусе

23 июля 2024, 11:00 |  ЖКХ

Бюро национальной статистики сообщило, сколько платят казахстанцы за проезд в общественном транспорте в разных городах страны, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

Жители Шымкента, Актау и Туркестана платят 70 тенге.

В Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане плата за проезд составляет 80 тенге.

В Кызылорде и Таразе - 85 тенге.

В Астане и Усть-Каменогорске проезд обойдется в 90 тенге.

А в Кокшетау, Караганде, Костанае, Уральске, Павлодаре, Петропавловске и Алматы - 100 тенге.

Напомним, в столице стоимость проезда хотят поднять с нынешних 90 тенге до 110. В Алматы также ожидается рост тарифа на 20 тенге - со 100 до 120 тенге.