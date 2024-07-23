В каких городах Казахстана самый дорогой проезд в автобусе
23 июля 2024, 11:00 | ЖКХ
Бюро национальной статистики сообщило, сколько платят казахстанцы за проезд в общественном транспорте в разных городах страны, передает Tengrinews.kz.
Фото ©️ Турар Казангапов
Жители Шымкента, Актау и Туркестана платят 70 тенге.
В Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане плата за проезд составляет 80 тенге.
В Кызылорде и Таразе - 85 тенге.
В Астане и Усть-Каменогорске проезд обойдется в 90 тенге.
А в Кокшетау, Караганде, Костанае, Уральске, Павлодаре, Петропавловске и Алматы - 100 тенге.
Напомним, в столице стоимость проезда хотят поднять с нынешних 90 тенге до 110. В Алматы также ожидается рост тарифа на 20 тенге - со 100 до 120 тенге.
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