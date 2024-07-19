По прогнозам синоптиков, в субботу, 20 июля, на севере, востоке и юге области ожидаются, дожди и грозы, на севере и западе утром - туман. В воскресенье и понедельник, 21-22 июля, грозовые дожди пройдут на севере и востоке.

В Костанае в субботу осадков не ожидается, в воскресенье пройдёт небольшой дождь. В понедельник по прогнозу — дождь, гроза.

- В ближайшие трое суток, субботу-понедельник, в районах области по ночам будет одинаковая температура - 12-17 градусов,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём в субботу ожидаем 23-28 °С, в воскресенье 25-30 °С. В понедельник термометры покажут 23-28 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 13-15 °С, днём 24-26 °С. В воскресенье: ночью 14-16 °С, днём 28-30 °С. В понедельник: ночью 13-15 °С, днём 26-28 °С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер, со скоростью 9-14 м/с. В воскресенье на западе, севере и востоке области прогнозируются усиления до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

