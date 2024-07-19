Средства направят акиматам Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает Informburo.kz.

Дорога от с. Карамырза до Карасу

Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства направят акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз – Нура, Иргиз – Кутиколь, Кумтогай, автомобильной дороги к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.

В Акмолинской области проведут реконструкцию участка автодороги к городу Атбасар, автодороги Атбасар – Сочинское, ремонт автодорог Жалтыр – Макинск, обеспечат подъезд к селу Колутон, Жамбыл и другим населённым пунктам (всего 14 направлений).

В Костанайской области средства будут использованы по 22 направлениям ремонта и реконструкции автодорог, мостов и около 10 водопропускных сооружений.

В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау – Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км.

Трассу Карасу - Большая Чураковка

Выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения, отметили в правительстве.

Напомним, в начале этой недели жители Карасуского района, в частности села Каармырза, жаловались на то, что после паводка они остались без сообщения в районным центром. Дороги до сих пор полностью покрыты водой. Тогда в районном акимате сообщили, что откачка воды продолжается и после этого дороги будут восстановлены.